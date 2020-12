Doppio open day con show cooking all'Alberghiero di Amatrice

RIETI - Martedì 22 dicembre e giovedì 14 gennaio dalle 10 alle 16 il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice, dell’Istituzione Formativa di Rieti aprirà le sue porte in occasione di due open day previsti nella sede di via dell’elettronica a Rieti.

«La partecipazione a questi appuntamenti – spiega Anna Fratini, la Direttrice del Centro di Formazione Professionale – rappresenta una opportunità per visitare la scuola e il convitto, conoscere il personale, ma soprattutto assistere dal vivo ad entusiasmanti show cooking, vere e proprie divertenti performance dei nostri allievi guidati da chef qualificati di Apci Lazio e Federazione Italiana Cuochi. Due giornate informative e formative per gli allievi e i partecipanti, in totale sicurezza e nel rispetto delle normative Covid-19».

Il 22 dicembre sarà la volta dell’open day in collaborazione con l’Associazione Professionale Cuochi Italiani del Lazio.

I partecipanti potranno assistere alle masterclass tematiche e agli show cooking in una edizione speciale del format Show Cooking Lab. Affiancati da professionisti, vivranno un momento di formazione ed informazione sul futuro del food.

L’appuntamento del 14 gennaio sarà invece svolto in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi e sarà dedicato alla realizzazione di show cooking sulle ricette della tradizione rivisitate in chiave moderna.

Nelle due occasioni verrà illustrata l’offerta formativa del Centro di Formazione Professionale, rivolta a ragazzi da 14 a 18 anni, che prevede corsi triennali gratuiti (con vitto, alloggio e trasporti inclusi) per aspiranti cuochi, camerieri e barman.

L’ingresso è consentito solo su prenotazione al numero di telefono 0746-1725263.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ifrieti.it.

