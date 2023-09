Sono 15 i neoabilitati odontotecnici legittimati all'Iis Luigi di Savoia

RIETI - La scuola Odontotecnica di via Togliatti - facente capo all'IIS Luigi di Savoia - ha legittimato oggi 15 nuovi odontotecnici. L'esame di abilitazione - al quale l'istituto cittadino superiore è ormai avvezzo da anni - si era bloccato in ragione della pandemia. Quest'anno anche tale attività ha ricominciato col funzionare a pieno regime. L'abilitazione si è svolta nella sede deputata di via Togliatti, impegnando in tre giornate intere - mattina e pomeriggio di lunedì, martedì e mercoledì - candidati e componenti della Commissione giudicatrice.

Gli esami si sono svolti in tre prove - scritto, pratico ed orale - sotto la presidenza del DS, Prof.ssa Raffaella Giovannetti. Hanno composto l'organo valutativo la Dr.ssa Ida D'Aquilio per il Ministero della Salute, Gianluca Silvi (Terni)- Odontotecnico e componente del Consiglio Italiano Odontotecnici - , Rosanna Micangeli per la Regione Lazio. I docenti Rosaria Tosti - Gnatologia -, Daniele Tempesta - Laboratorio Odontotecnico -, Germana Maddalena - Chimica e Materiali dentali -, Valerio Pasquetti - Diritto e Legislazione socio sanitaria -, hanno curato gli adempimenti di rito per tutte le materie di abilitazione.

«È stato un impegno gravoso, però di grande soddisfazione - ha asserito Luigi Gabriele Di Renzo, proveniente da L'Aquila e tra i più brillanti neoabilitati - Abbiamo trovato un'ottima accoglienza, apprezzando le prove che ci sono state somministrate, l'orale in specie, la predisposizione e la preparazione di tutti i commissari come dell'istituto Superiore reatino che ringraziamo».

I neo abilitati provengono per i due terzi da Rieti e provincia, i restanti dall'Abruzzo e più in particolare da L'Aquila.

Hanno conseguito il titolo di Odontotecnico che sarà spendibile in Italia come in tutti i paesi dell'Unione Europea: Aurora Antonini, Alessandro Broccoletti, Giada Cardone, Manuel Chiaretti, Camilla Coretti, Francesco De Carlo, Luigi Gabriele Di Renzo, Beatrice Ferreri, Alessandro Gattarelli, Ermanno Mariani, Aldin Musli, Alessandro Tosoni, Damiano Tulli, Patrizia Vasilachi e Cristel Verdecchia.