Covid, prevenzione e controlli in ambito scolastico: il punto al Luigi Di Savoia

Martedì 14 Settembre 2021, 16:20

RIETI - La Asl di Rieti e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Rieti, nell’ambito del Piano Regionale Scuole che Promuovono Salute, hanno organizzato per domani, mercoledì 15 settembre, alle 10:00, presso l’Istituto Luigi di Savoia a Rieti (viale Maraini n. 54 – aula Magna polifunzionale), un incontro di informazione sulle attività svolte e in corso di svolgimento negli Istituti scolastici del territorio della provincia di Rieti, per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS CoV-2 in ambito scolastico.

All’incontro saranno presenti il Direttore Generale della Asl di Rieti dottoressa Marinella D’Innocenzo e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico IX Ambito Territoriale di Rieti dottor Michele Donatacci.

Sono stati invitati a partecipare i Dirigenti degli Istituti scolastici del territorio della provincia di Rieti.

Sarà inoltre presente una rappresentanza degli studenti dell’Istituto Luigi di Savoia.