Coronavirus, ottavo contagio al Luigi di Savoia

RIETI - Ottavo contagio per l'istituto tecnico economico "Luigi di Savoia" di viale Maraini. Si tratta ancora di un'alunna, stavolta in una classe seconda.



Al Savoia le lezioni sono però sospese dal 7 ottobre scorso, sostituite dalla didattica digitale che andrà avanti per tutto il resto della settimana e, a partire dalla prossima, per il 50 per cento, in base all'ordinanza firmata questa sera dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

