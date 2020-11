All'Ite Luigi Di Savoia, studenti per un giorno insieme in sicurezza per preparare l'orientamento

RIETI - Non solo a distanza, ma per un giorno di nuovo insieme, di nuovo studenti in presenza. Giornata d’eccezione all’Istituto Tecnico Economico di Rieti che, per la preparazione alle giornate dell’orientamento e per organizzare le attività di presentazione della propria offerta formativa agli alunni delle scuole medie e alle loro famiglie, ha riunito alcuni studenti.

Nel pieno rispetto delle regole legate al Covid e della sicurezza, gli studenti dell’Ite di viale Maraini si sono ritrovati nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni per realizzare un video in cui sono i diretti protagonisti e in cui parlano della loro scuola. Interviste, messaggi, riprese per evidenziare tutte le opportunità che questo Istituto è in grado di offrire agli studenti che si apprestano a fare la propria scelta in vista di approdare nella scuola secondaria di secondo grado.

Nessuno si è sottratto all’obbligo di tenere la mascherina e di rispettare le distanze, ma rivedersi di nuovo dopo un mese dall’ultimo contatto tra i banchi di scuola, ha avuto il sapore della speranza e della necessità. Un’atmosfera elettrizzante si è respirata a scuola, in una mattinata destinata invece ad essere silenziosa, come nelle ultime settimane.

Gli studenti hanno lavorato con entusiasmo, tirati a lucido nei loro panni improvvisati di attori e registi, comparse e protagonisti. Trucco e parrucco per tutti ma soprattutto con la voglia di vedersi, uno di fronte all’altro, di riconoscersi e di pensare che la scuola è davvero un luogo dove socializzare, stare insieme e condividere. In questa giornata speciale all’Ite Luigi di Savoia, complici di questo esperimento sociologico sono state le docenti che si sono prestate a curare l’iniziativa della scuola e degli studenti.

«È un Istituto che apre non solo all’università ma anche al mondo del lavoro – ha detto il dirigente scolastico Stefania Santarelli – E questi ragazzi ci hanno dimostrato come a scuola vogliono stare bene e soprattutto insieme per raggiungere il loro traguardo».

L’Ite Luigi di Savoia si prepara agli open day di questo anno scolastico che saranno in presenza, presso la sede di Viale Maraini 54, on line accessibili tramite il sito della scuola www.iisluigidisavoia.edu.it nei giorni: 15 dicembre 2020, e ancora 13-16-20 e 25 gennaio 2021 dalle 17.00 alle 18.30.

