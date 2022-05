Calisse visita il cantiere del nuovo polo dell'alberghiero: «Lo inauguriamo entro fine anno»

RIETI - Una spesa di 4,5 milioni di euro per la Provincia di Rieti per finanziare il nuovo complesso dell’Istituto Alberghiero. I lavori vanno avanti e l’obiettivo è di inaugurare la nuova sede di via Salaria accanto al convitto (che sarà succursale dell’attuale polo) entro la fine dell’anno. Una spesa ulteriore di 1,5 milioni sarà stanziata per costruire poi successivamente anche una nuova palestra.

Nei giorni scorsi il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, ha fatto un sopralluogo al cantiere: «Qui tutto procede velocemente – ha detto il presidente – è stato un cantiere complicato con una storia lunga di adeguamenti normativi ma il lavoro vero e proprio su questo complesso è iniziato circa un anno e mezzo fa e ad oggi è il cantiere pubblico più grande che si trova in provincia di Rieti. Dobbiamo ringraziare le sei ditte che vi stanno lavorando e che sono tutte del territorio per il grande lavoro che stanno facendo. Il nuovo complesso rivestirà una fondamentale importanza anche in vista dell’apertura del nuovo istituto tecnico superiore agroalimentare che si appoggerà proprio all’alberghiero Costaggini creando in questo modo un vero e proprio polo professionalizzante del settore».

Il responsabile del procedimento, l’ingegnere Sandro Orlando, ha spiegato: «Al piano terra vi saranno i laboratori di cucina, tutti dotati delle più moderne tecnologie, poi al primo e al secondo piano spazio a 18 nuove aule. Il tutto puntando sull’efficienza energetica e tecnologie all’avanguardia».