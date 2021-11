Sabato 20 Novembre 2021, 00:10

RIETI - Da Rieti alla Nunziatella. Questa mattina con il giuramento, comincia il percorso formativo di due sedicenni reatini, Leonardo Ciotti ed Ermanno Grassi (nella foto), che insieme ad altri 46 allievi frequenteranno la Scuola militare Nunziatella di Napoli, uno dei più antichi istituti di formazione militare d’Italia e del mondo. Erano ben tredici anni che un reatino non giurava alla Nunziatella. Ma come è nata la decisione? A raccontarlo è Grassi: «Durante una visita a Napoli con i miei genitori vidi un allievo con la tradizionale uniforme e, incuriosito, chiesi a mio padre che mi spiegò da quale scuola provenisse. A Rieti, poi, ho avuto modo di conoscere un ragazzo che frequentava la scuola. Mi ha molto colpito il portamento e il suo modo di esprimersi, allora ho deciso di entrare anche io». Ciotti non ha fatto altro che seguire le orme del suo amico d’infanzia, ma con la stessa convinzione: «Facciamo la scuola insieme dalle elementari, Ermanno mi ha convinto: l’impegno è massimo, ma le soddisfazioni sono davvero numerose». Così dopo il biennio nel Liceo scientifico Jucci di Rieti, i due ragazzi reatini hanno vinto il concorso per la Nunziatella. I genitori scendono a trovarli insieme e oggi saranno in prima fila.

Tutti e due hanno già chiaro di voler continuare nei quadri dell’Esercito, frequentando l’Accademia di Modena: Ermanno vuole diventare medico, mentre Leonardo entrare nella fanteria: suo nonno ha militato tra gli Alpini. Me nel loro cuore batte sempre Rieti. «La città ci manca - spiega Ciotti, che abita in centro storico - le passeggiate su via Roma, il Terminillo e anche il “Siciliano” che ha recentemente chiuso». Grassi abita a Sant’Elia: «Mi mancano i boschi e il verde del Santuario di Fonte Colombo». «Nella scuola abbiamo fatto conoscere il dialetto reatino - raccontano - parliamo delle nostre tradizioni e con gli altri allievi spesso ci scambiamo le rispettive ricette delle città di provenienza». Colpisce la maturità dei due ragazzi. «Ci sentiamo pieni di gioia e orgogliosi di questo momento - concludono - perché ufficialmente entriamo a far parte di questa istituzione». Oggi alle 10.30 la cerimonia di giuramento degli allievi del 234° corso si potrà seguire anche in streaming sul sito www.esercito.difesa.it.