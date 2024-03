Rieti, anche due allieve ufficiali reatine prestano giuramento all'Accademia militare di Modena

RIETI - Oggi 8 marzo, in concomitanza con la “Giornata internazionale delle donne”, presso l’Accademia Militare di Modena, due giovani cadette di origini reatine stanno prestando solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana.

Le due Allieve Ufficiali sono, Chiara Dionisi, classe 2002, nata a Bari, ma di origine reatine e Giulia Rosati, classe 2004 di Rieti.

Le due allieve ufficiali stanno frequentando il 205° Corso “Fierezza” il cui percorso formativo prevede un biennio presso l’Accademia Militare terminato il quale conseguiranno la nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo dell’Arma dei Carabinieri. Raggiungeranno, quindi, la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma per ulteriori tre anni di studio che si concluderanno con la promozione a Tenente e il conseguimento della laurea magistrale in Giurisprudenza.

Terminato il corso saranno poi assegnate ai vari Reparti Territoriali, Addestrativi e/o Mobili dell’Arma dei Carabinieri con incarichi di Comando.

In questa giornata così importante, giungano alle due Allieve Ufficiali i migliori auguri di una brillante carriera da parte di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti.