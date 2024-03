Venerdì 8 Marzo 2024, 00:10

RIETI - Tre reatini giureranno fedeltà alla Repubblica, questa mattina, all’Accademia militare di Modena. Giornata decisamente da ricordare per Gabriele Giuliani , Rocco D’Angelo e Manuel Ferrante, che rappresenteranno idealmente la provincia reatina.

Le testimonianze. Ha 22 anni Rocco D’Angelo, cresciuto a Cantalice: «Per me, un luogo speciale, che porterò sempre nel cuore - afferma. - In ogni luogo del mio paese ho passato tutti i momenti più belli della mia infanzia». Ama praticare il calcio e, dopo il diploma in agraria, ha deciso di entrare nell’Esercito: «La vita militare rispecchia il mio modo di essere - dichiara - sono convinto che basare il proprio futuro su solidi valori e regole ben definite sia la scelta giusta da fare». Oggi il giuramento: «Quello che provo, è la fierezza e la determinazione che ho nel fare qualsiasi cosa e la voglia di onorare sempre la scelta fatta. Ho scelto il corpo di commissariato, mi ha sempre appassionato il diritto e tutto ciò che lo riguarda, per cui ho intrapreso il corso di laurea in giurisprudenza. Da ufficiale dell’Esercito mi occuperò di amministrazione, contratti e consulenza giuridico legale».

Proviene da Poggio Nativo il ventenne Manuel Ferrante, diplomato allo scientifico e con un passato nel nuoto a livello agonistico. Percorsi sportivi che ha ritrovato in Accademia. «La giornata dell’allievo ufficiale è molto densa di attività - racconta - passiamo dalle lezioni universitarie alla pratica di discipline sportive, il tutto completato con addestramenti tecnico-pratici. La pratica di attività fisica è una delle cose che preferisco». Per il giuramento è pronto a condividere il momento con i genitori. Il cuore, i parenti e gli amici di Manuel sono a Poggio Nativo. «Ho scelto di intraprendere il percorso di Scienze strategiche - osserva - per diventare un ufficiale dell’Esercito. Farò molte esperienze altamente formative, che comporteranno sacrifici, ma mi regaleranno molte soddisfazioni».

Gabriele Giuliani ha 22 anni e proviene da Cittaducale: ha praticato equitazione a livello agonistico, con ottimi risultati a livello nazionale. «Sento grande emozione, determinazione ma anche un grande senso di responsabilità nei confronti della vita che ho scelto di fare - sottolinea, anche lui impegnato nel percorso di studi in Scienze strategiche. - In Accademia ho la possibilità di ricevere una formazione completa, basata sulla disciplina e caratterizzata da attività teoriche e pratiche che pongono le basi per sviluppare abilità di leadership». Entusiasta di imparare, socializzare e condividere esperienze, Gabriele anche nell’Esercito svolge l’equitazione, la sua passione più grande.

Il gruppo. Saranno in tutto 149, tra allievi ed allieve del 205° corso “Fierezza”, a giurare questa mattina davanti alla bandiera dell’Istituto, nel cortile del Palazzo Ducale di Modena. La tradizionale formula del giuramento, pronunciata dal comandante dell’Accademia militare, il generale di divisione Davide Scalabrin, sancisce l’ingresso a pieno titolo degli allievi ufficiali nei ranghi dell’Esercito italiano.