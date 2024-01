Rieti, Ordine forense: giuramento in tribunale per le neo avvocate Livia Andreola e Irene Grillotti

RIETI - Due nuove avvocate hanno giurato in tribunale a Rieti e il Foro fissa a 411 il numero degli iscritti. Davanti al Consiglio dell'ordine hanno letto la tradizionale formula le neo avvocate Livia Andreola (pratica legale svolta nello studio dell'avvocato Domenico Orsini) e Irene Grillotti (pratica legale completata a Perugia) nell'aula civile dove si sono ritrovati amici e familiari visibilmente emozionati. E' toccato al presidente dell'Ordine, Attilio Ferri, accogliere le nuove colleghe, sottolineando l'impegno che hanno assunto con il giuramento davanti a tutta la classe forense "con la quale, da oggi, vi troverete a confrontarvi e a dialogare nella speranza che nei corridoi e nelle aule possa tornare quel clima di socialità fatto di scambi di opinioni, confronti e richieste di consigli ai colleghi più anziani, che sempre hanno caratterizzato i rapporti tra gli avvocati, ma che l'emergenza pandemica, con le continue limitazioni delle presenze nel palazzo, ha di fatto diradato. Non nascondo che il momento attuale è difficile ed è per questo che è necessario operare con impegno e serietà" ha concluso il presidente esprimendo gli auguri del direttivo alle neo iscritte.

