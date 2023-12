Polizia di Stato, giuramento del 223°corso allievi agenti e de 4° e 5° concorso vice-ispettori tecnici

Nella mattinata di oggi, 15 dicembre, il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, ha presieduto la cerimonia di giuramento dei 206 Agenti in prova della Polizia di Stato che hanno frequentato il 223° corso allievi agenti. Alla cerimonia, che si è svolta nella scuola della Polizia di Stato Pol.G.A.I di Brescia, hanno partecipato altresì il Prefetto di quella provincia Maria Rosaria Laganà, il Questore Eugenio Spina, il Direttore dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato Tiziana Terribile, il Sindaco Laura Castelletti e altre autorità cittadine. Al giuramento presso la Scuola di Alessandria ha presenziato inoltre il Sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni.

I momenti della cerimonia

Le fasi solenni del giuramento sono state seguite in streaming dalle Scuole della Polizia di Stato di Abbasanta, Alessandria, Campobasso, Pescara, Peschiera del Garda, Piacenza, Spoleto, Trieste e Vibo Valentia dove, in contemporanea, altri 1.696 Agenti del 223° corso allievi agenti, unitamente ai 96 Vice Ispettori tecnici del 4° Corso, settore d’impiego “equipaggiamento, motorizzazione, accasermamento e psicologia”, e ai 16 Vice Ispettori tecnici del 5° Corso, settore d’impiego “polizia scientifica”, hanno giurato fedeltà alla Repubblica.

I primi classificati del corso hanno ricevuto un riconoscimento; per tutti i giovani poliziotti inizierà a breve il servizio operativo negli uffici di assegnazione situati in tutta Italia.Nel corso del suo intervento il Capo della Polizia Pisani ha ricordato l’importanza del rapporto con il cittadino, quale essenza del servizio .

È infatti dovere di ogni poliziotto capire, con umanità e professionalità, i bisogni di chi si trova in un momento di difficoltà.Il Prefetto Pisani ha inoltre sottolineato l’importanza del giudizio della gente perché questo influisce sulla reputazione della Polizia di Stato.

Una reputazione che si costruisce nel tempo, attraverso il quotidiano lavoro.

A margine della cerimonia non sono mancati momenti di particolare emozione quando un Agente in prova, a sorpresa, si è inginocchiato davanti alla propria fidanzata per chiederle di unirsi in matrimonio.