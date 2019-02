RIETI - Davide Obino non è più un giocatore della Npic. Il forte pivot del '96 era stato oggetto di un provvedimento disciplinare da parte della società e aveva saltato la trasferta, poi persa di un punto, contro il Don Orione.



IL COMUNICATO DEL CLUB

La Npic Rieti comunica di aver risolto il contratto che la legava al giocatore Davide Obino. La società ringrazia l’atleta per l’impegno dimostrato durante la sua permanenza e gli augura le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera. © RIPRODUZIONE RISERVATA