Rieti, Npc e la gestione del PalaSojourner: «Quando sarà ufficiale potremo dare risposte ad altre società, prioritarie nostre attività e protocolli»

RIETI - La Npc Rieti Pallacanestro comunica che, «non essendo ancora pervenuto alla scrivente alcun documento e/o comunicazione ufficiale da parte dell’Ente proprietario relativo all’esito del bando per la concessione in uso dell’impianto denominato “PalaSojourner”, è impossibilitata per ora a dare riscontro alle numerose richieste di utilizzo pervenute da altre società».

«Nel momento in cui si avrà ufficializzazione di quanto sopra riportato verranno informati tutti gli interessati, su eventuali disponibilità orarie residue della struttura compatibilmente alle prioritarie esigenze delle attività del Gruppo Npc e dei protocolli di prevenzione Covid».

© RIPRODUZIONE RISERVATA