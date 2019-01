COSI’ IN CAMPO

RIETI - Sei vittorie su quindici partite: questo serve alla Zeus Energy Npc per qualificarsi ai playoff, per i quali si trova in piena corsa malgrado la mancata qualifcazione alle final eight di Coppa Italaia, soltanto per la classifica avulsa pur avendo battuto quattro delle prime cinque squadre (Virtus Roma, Bergamo, Latina e Orlandina) tranne Biella, qualificata, dove Rieti andrà domani per la prima di ritorno, dopo che ben 10 squadre anticiperanno a questa sera.Oltre a una bestia nera che la Npc non riesce a superare dal lontano 2015, dopodiché sono seguite 6 sconfitte consecutive, l'ultima al PalaSojourner dipese dalle cattive condizioni dell’esordiente Jones appena atterrato da Los Angeles. Chissà come sarebbe andata anche solo dieci gionri dopo, malgrado l'assenza di Conti che inaugurò una serie di ben 15 gare mai al completo e che, incrociamo le dita, potrebbe terminare domani se Toscano riuscirà come si spera a giocare qualche minuto.Dunque una Npc in cerca di varie rivalse e per dimostrare di meritare la post season, per la quale potrebbero bastareanche 28 punti, ma 30 è una quota sicurezza. Recriminazioni a parte, sarà ardua a Biella, fresca vincente malgrado l’assenza di Saccaggi, sul difficile campo di Casale Monferrato con un punteggio (57-65) “stile Npc”. In teoria i piemontesi hanno tutto per replicare a Rieti: un lungo di stazza come Vildera da opporre a Gigli, un power forward come l’ex Sims per fronteggiare Jones, le ali Wheatle, Chiarastella e Nwokoye contro Carenza, Tomasini e Toscano, la guardia Harrell per Casini, l’esperto playmaker Saccaggi (se recuperato) opposto ad Adegboye i cambi Massone e Pollone, cui è appena stato aggiunto Stefanelli, per Conti, Nikolic e Bonacini.In pratica la squadra diretta da Michele Carrea ha soluzioni valide in ogni ruolo, come conferma la classifica, da opporre alla Npc che però, rispetto all’andata, al posto di Frazier (autore di 23 punti) ha la novità Adegboye che accentua il profilo sempre più tattico e difensivo di Rieti. Biella però è capace sia di correre che di rallentare per giocare a metà campo, perciò non è facile trovare una chiave di lettura per vincere questa partita. Di sicuro la Zeus non potrà dormire nei primi due quarti come domenica scorsa contro Treviglio.In più, oltre alla solita arcigna difesa, serviranno percentuali migliori da 3 rispetto all’ultimo paio di uscite sotto il 30% di media. Duelli chiave: di sicuro Jones-Sims e poi limitare lo spazio a Vildera per cui, vicino a Gigli, servirebbe un Nikolic formato Treviglio. Infine da verificare se e quanto potrà dare Toscano, tra i match winners al PalaLottomatica, per sostenere gli esterni reatini.Il coach Alessandro Rossi riassume che la settimana «è stata particolare per via di diversi acciacchi che cercheremo di risolvere. Biella è una squadra molto strutturata e solida che ha già dimostrato al PalaSojourner il suo valore, giocando una partita intelligente e coriacea. Affrontiamo un avversario che sta vivendo un momento molto positivo, avendo centrato l’obiettivo della qualificazione alla Coppa Italia. È una squadra che ha due americani di altissimo livello e il resto del gruppo è capace di comprendere, di volta in volta, cosa occorre alla squadra, dando ognuno un apporto importante. Dobbiamo andare a Biella con entusiasmo nonostante la consapevolezza che per vincere sarà necessario essere precisi in tutto».Di fronte ci saranno due delle migliori difese del girone ovest, i cui allenatori hanno filosofie simili che renderanno l’incontro particolarmente tecnico. «Siamo due squadre a cui piace essere dure in attacco – aggiunge Rossi - Sicuramente mi aspetto una partita di grande solidità difensiva anche se arriviamo all’obiettivo in maniera diversa. Sarà una gara dove inciderà molto la nostra capacità di essere puliti e disciplinati. Anche il fattore campo, a Biella come a Rieti, sarà un aspetto importante ma dobbiamo riuscire a fare quanto visto a Roma, giocare senza pensare troppo, cavalcando il nostro entusiasmo. Per quanto riguarda le condizioni fisiche di Tomasini e Toscano c’è ancora incertezza, il primo sta rientrando gradualmente in squadra, mentre la situazione di Tomasini è ancora al vaglio, per precauzione non si è allenato tutta la settimana».A differenza dell’andata, la Zeus potrà vantare un Jones a pieno ritmo, dando una seconda chance all’americano per prendersi la rivincita, come sottolinea Rossi: «Jones non era pronto contro Biella per dare quello che ha poi dimostrato nel girone di andata, sarà interessante osservare la sfida con Sims».L’assistente Andrea Ruggieri sottolinea che «Biella viene da un momento di grande fiducia dopo due vittorie nelle ultime partite con cui ha conquistato l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia. In casa ha un record di 2 perse e 5 vittorie. Sims e Harrell hanno tanti punti segnare in vari modi, fronte e spalle a canestro. Novità di questi giorni il tesseramento dell’Mvp della Coppa Italia della scorsa stagione, Stefanelli, ex Tortona, che può dare solidità in difesa e punti nella metà campo offensiva. L’ago della bilancia però è uno dei migliori numeri “quattro” nel nostro campionato, Chiarastella, giocatore dal quoziente intellettuale di altissimo livello».Juan Marcos Casini sa che «affrontare Biella in trasferta non sarà facile poiché è una squadra molto fisica e aggressiva in difesa. Sarà fondamentale prestare attenzione ai dettagli per poter ottenere la vittoria e ovviamente limitare gli americani. Dopo la vittoria sofferta di domenica scorsa dobbiamo migliorare alcune cose ma rimarrà ferma la nostra volontà di lottare fino alla fine e dare il 110%».Il tecnico avversario Michele Carrea spiega che «abbiamo lavorato per riassorbire la sbornia del derby vinto a Casale Monferrato e della qualificazione in Coppa Italia che ci ha riempiti d’orgoglio e ci ha dato la possibilità di vivere ancora questa bellissima esperienza insieme alla città e al club. Rieti è una squadra solida che ha recuperato identità in corsa dopo un avvio di stagione molto complicato in cui la sfortuna dell’infortunio di Frazier e alcune scelte tecniche hanno prodotto il cambio di entrambi gli stranieri. Nonostante parecchie sventure è una squadra che ha acquisito una grande identità, che si traduce in una difesa tra le più consistenti del campionato e che ha ridato nuova gioventù a un giocatore come Bobby Jones che da quando è a Rieti sta producendo una delle sue migliori stagioni in A2. Da parte nostra dobbiamo riuscire a far valere il nostro ritmo e a giocare in maniera seria e diligente sui loro punti di forza. Conteremo sicuramente su un fattore campo che dopo l’energia del derby sarà ancora più consistente».: 5 Stefanelli, 7 Harrell, 8 Vildera, 11 Nwokoye, 12 Chiarastella, 15 Saccaggi, 18 Sims, 20 Pollone, 22 Massone, 24 Wheatle. All. Carrea.: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 11 Conti, 12 Gigli, 13 Adegboye, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: Di Toro (Pg), Saraceni (Bo), Solfanelli (Li).Bergamo-ScafatiSiena-TortonaEurobasket Roma-TrapaniLatina-Casale MonferratoCassino-Virtus RomaLegnano-TreviglioOrlandina-AgrigentoVirtus Roma e Bergamo 22Latina 20Biella, Rieti e Orlandina 28Casale Monferrato, Agrigento e Eurobasket Roma 16Trapani, Scafati e Treviglio 14Siena 13Tortona 8Legnano 6Cassino 2