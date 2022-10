Mauro Natalizi campione italiano U12. Decisivo per il titolo il successo ottenuto domenica scorsa

RIETI - Titolo italiano nel Trial Bike per Mauro Natalizi. Il giovanissimo reatino, atleta del Team Crescenzi Trial Bike, domenica scorsa si è aggiudicato la vittoria nella categoria Under 12 nel corso dell'ultima prove del Campionato italiano UISP di trial Bike che si è svolta ad Arcenago, in provincia di Verona, nel cuore della Valpolicella. Natalizi ha trionfato sui tracciati naturali realizzati da Matteo Pasquali della Recklessbikes.

L’atleta reatino nella gara che prevedeva tre giri, ciascuna di cinque zone, ha riportato cinque penalità nel primo giro, andando poi a completare i due giri successivi senza alcuna penalità, staccandosi con un buon margine dagli altri concorrenti. La vittoria di domenica scorsa a Verona, insieme alle precedenti vittorie guadagnate a Livorno e a Torino, hanno portato il giovane reatino in testa alla classifica generale, permettendo così di vincere il titolo tricolore.

Questo successo, che ha seguito il più prestigioso titolo Europeo guadagnato sempre dall’atleta reatino a luglio in Germania (Olbronn Durnn), è stato il risultato finale dell’allenamento che si è tenuto con impegno ed assiduità presso il centro Rieti Bike Park, condotto dall’Allenatore Crescenzi Fabio e dall’Atleta Diego Crescenzi, pluripremiato Biker e portacolori italiano per il Trial Bike Europeo e Mondiale.