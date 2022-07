Angelo Petroni conquista il titolo di campione italiano Full Contact Pro

RIETI - È un reatino di nascita il campione italiano di Full-Contact tra i professionisti: Angelo Petroni che si è aggiudicato il titolo. La gara in programma a Francofonte (Sicilia) nella serata del 23 luglio, in occasione del campionato del mondo sempre per professionisti della Wako (Federazione Internazionale).



Dunque il reatino Angelo Petroni del Team Liberati, affiliato alla Federkombat federazione italiana di riferimento che si allena presso il Planet di Rieti, si è aggiudicato dopo sette riprese molto combattute e ben gestite, il titolo di Campione Italiano Pro Italia Kg 69,100 contro il romano Gianluca Serafini del Team Giordano, una gara della durata di sette riprese per 2’ di tempo, sempre in vantaggio portando a casa all’età di 34 anni il titolo italiano tra i professionisti per il Full-Contact.



«I sacrifici alla lunga pagano - afferma il suo maestro Mirko Giannini - Rinunce, duri allenamenti, spostamenti da Rieti a Roma per allenarsi e fare Sparring con la società dei fratelli: Massimo e Paolo Liberati e nonché maestri di Mirko».