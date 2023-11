Giovedì 30 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Tanto tuonò, che piovvero le prime luci. Quelle delle luminarie di Natale per le quali, da ieri mattina, è iniziata l’installazione tra via Cintia e piazza Vittorio Emanuele II, in attesa di completare il centro storico, addobbando anche le sponde del fiume Velino e il Terminillo.

Dopo le polemiche sollevate in questi giorni sulle pagine de Il Messaggero sia da Ascom Confcommercio che dai negozianti reatini per l’assenza delle luminarie in centro, a poco meno di un mese dal Natale, ieri è finalmente arrivata una prima risposta del Comune di Rieti, che ha disposto l’installazione degli addobbi nella parte principale del centro, mentre in piazza Cesare Battisti, Palazzo di Città è pronto a posizionare la pista di pattinaggio sul ghiaccio, finita al centro delle polemiche di questi giorni. Era stata infatti la stessa Ascom a cancellare il proprio disegno di fare entrare in funzione, a partire dal 19 novembre, una pista di pattinaggio in piazza Vittorio Emanuele II (circoscrivendo con il tracciato anche la Fontana dei Delfini), per non cozzare contro l’imminente Festa del Cioccolato (che partirà da domani, fino a lunedì 4 dicembre) e con la concomitante idea del Comune di installare un proprio tracciato. Un passo indietro che non ha però stemperato le polemiche sorte sull’opportunità di posizionare la pista con quasi venti giorni di ritardo rispetto a quanto inizialmente preventivato da Ascom, che nella partenza fissata per il 19 novembre aveva visto la possibilità di riavvicinare le persone al centro storico, bilanciando l’attrattività dei centri commerciali.

In queste ore, Palazzo di Città è impegnato ad individuare la data della conferenza stampa nella quale riepilogare quanto accaduto e presentare il calendario degli eventi natalizi.