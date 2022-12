Natale a Leonessa: oggi luminarie e mercatini, poi eventi fino al 7 gennaio

RIETI - Quando un borgo già suggestivo come Leonessa viene invaso dalla magia del Natale, l’incanto è garantito. Reso noto dall’amministrazione comunale il programma natalizio che, fino al 7 gennaio, interesserà il paese nel Reatino: tra le iniziative anche spettacoli, musica, escursioni ed attività per i più piccoli.



Da oggi, 8 dicembre, il Natale entra nel vivo a Leonessa: in paese arriva il mercatino, che resterà fino al 12 dicembre, mentre sullo sfondo si accendono le luminarie e l’albero, il tutto accompagnato dalla degustazione dei dolci tradizionali. Così iniziano le feste a Leonessa dove, stando al nutrito programma di eventi presente anche sui canali social del Comune, praticamente ogni angolo del paese sarà invaso dalla magia del Natale con eventi in Piazza 7 aprile, all’Auditorium S. Lucia, ma anche al teatrino parrocchiale, al centro anziani, nella Chiesa di S. Francesco e a Piedelpoggio, dove sabato avverrà l’accensione del presepe itinerante.



Un ottimo pretesto per riscoprire una preziosa perla del territorio Reatino e approfittare dei numerosi eventi in programma, descritti più nel dettaglio sulla pagina Facebook del Comune di Leonessa.