Martedì 28 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Sarà il Comune di Rieti a farsi interamente carico dell’allestimento degli addobbi natalizi programmati tra il centro storico di Rieti, le sponde del fiume Velino e il Terminillo.

Dopo il forfait della Fondazione Varrone per la concessione del contributo utile all’allestimento degli arredi – soprattutto luminosi – che ogni anno decorano il centro storico della città, ora Palazzo di Città è pronto ad assumere su di sé l’intero onere economico di affitto delle luminarie, il cui allestimento non sarà però limitato al solo centro città.

Il costo. Il Comune è infatti in attesa dell’imminente arrivo del preventivo che consentirà di quantificare quanto sarà necessario spendere per non far rinunciare alla città - e anche alla stazione montana reatina – alle decorazioni che, nel corso degli ultimi anni, sono state sempre più al centro di fotografie e selfie da parte di reatini e turisti in visita al centro.

Addobbi che soprattutto negli anni più bui del Covid hanno contributo a donare una minima percezione di normalità e che, oltre alle vie del centro storico, Palazzo di Città è intenzionato ad installare nuovamente anche lungo le sponde del Velino, ben visibili soprattutto all’altezza del ponte romano e di San Francesco e alle quali era in un primo momento sembrato che l’Ente volesse rinunciare, dopo il forfait della Fondazione Varrone.

All’installazione delle luminarie si aggiunge inoltre l’attesa per la pista di pattinaggio sul ghiaccio da posizionare in piazza Cesare Battisti, alla quale il Comune ha affermato di stare lavorando in sostituzione di quella che Ascom Confcommercio era pronta a far installare in piazza Vittorio Emanuele II.

Luci in montagna. Nel corso dell’ultima decina d’anni, con alterne fortune e spesso anche grazie al contributo fornito dalla Pro loco, gli addobbi natalizi sono tornati a comparire anche al Terminillo, tra l’albero di Natale e le luci posizionate - soprattutto per necessità - a ridosso dei pali e non sospese in aria con l’ausilio di cavi, per evitare i danni prodotti dalle folate di vento. Un’operazione di abbellimento che, più che mai in questi anni di tentativi di rilancio, il Comune è intenzionato ad attuare per non lasciare sguarnita la stazione reatina davanti agli occhi dei turisti e degli sportivi che la neve richiamerà, se arriverà.

La festa del cioccolato. Un intervento – quello dell’allestimento degli addobbi natalizi – che fa il paio con il ritorno, dall’1 al 4 dicembre prossimi, della sesta edizione della Festa del Cioccolato che quest’anno avrà la sua cornice in piazza Vittorio Emanuele II e non più fra piazza Oberdan e piazza Mazzini.

Inserita nel tour nazionale delle “Feste del Cioccolato”, patrocinata dal Comune di Rieti, con il sostegno di Ascom Confcommercio e dell’associazione nazionale dei maestri cioccolatieri di Choco Amore, durante i quattro giorni della manifestazione - dalle 10 di mattina e fino a tarda serata – il pool dei maestri cioccolatieri porterà in centro storico la bontà del cioccolato declinata nelle varie ricette regionali.