Mercoledì 29 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Il Natale è in ritardo, nel centro storico di Rieti. A poco meno di un mese dal 25 dicembre, tra vie e piazze non c’è alcuna traccia di luminarie, il Comune è ancora in attesa del preventivo necessario per capire quanto sarà interamente costretto a sobbarcarsi per abbellire il centro storico, le sponde del fiume Velino e il Terminillo, mentre la pista di pattinaggio sul ghiaccio immaginata da Ascom Confcommercio a partire dallo scorso 19 novembre è stata sostituita da quella che il Comune installerà in piazza Cesare Battisti, ma non prima della Festa del Cioccolato (dall’1 al 4 dicembre) e con una durata temporale molto minore rispetto ai tre mesi previsti da Ascom per il suo progetto originario.

No ai negozi temporanei. Gli unici a tentare di credere che il Natale sia alle porte sono i commercianti che hanno già addobbato a tema vetrine e negozi. «Giunti ormai a fine novembre, abbiamo necessità che in centro storico ci sia traccia di vita – spiega il presidente di Ascom Confcommercio Lazio Nord, Nando Tosti - Città vicine, come Terni e L’Aquila, sono già addobbate da giorni: per questo abbiamo bisogno che le luminarie vengano installate quanto prima, così come la pista di pattinaggio sul ghiaccio che il Comune ha in programma di posizionare in piazza Cesare Battisti». I circa 10 mila euro che la Camera di commercio era riuscita a reperire per posizionare la pista di pattinaggio sul ghiaccio, una giostra ed un trenino per bambini in piazza Vittorio Emanuele II verranno reimpiegati in attività di spettacoli all’aperto.

E per la prima volta dopo diversi anni, non torneranno i negozi temporanei: «I temporary shop avevano un costo di circa 18 mila euro – prosegue Tosti – Una cifra molto alta, per negozi che cessano la loro attività non appena terminate le festività. Per questo avevamo scelto di investire nella pista di pattinaggio, il cui costo di 10 mila euro verrà ora redistribuito nell’illuminazione della Loggia del Vignola e in spettacoli di animazione che si svolgeranno durante i fine-settimana da venerdì a domenica, fra i quali anche esibizioni di burattini per i bambini e la festa dell’Epifania in centro il 6 gennaio».

Delusione. Tuttavia, il rammarico per la mancata pista di pattinaggio di Ascom – che avrebbe consentito di pattinare intorno anche alla Fontana dei Delfini – è forte: «L’idea della pista era nata per invogliare le persone a frequentare il centro storico, rispetto all’attrattività dei centri commerciali – spiega Luigi Chiani, di Movída, in via Cintia – Eravamo ottimisti di poter allestire il villaggio di Natale, insieme alla pista, già a partire dal 19 novembre, inaugurandoli attraverso una manifestazione importante». Ettore Cleri, titolare dell’omonimo Caffè di piazza Vittorio Emanuele, preferisce sospendere il giudizio, ma non nasconde le perplessità: «Per dare un giudizio sulla mancata installazione della pista di Ascom bisognerà attendere la fine delle festività natalizie – commenta Cleri - Ciò che è certo, però, è che ad oggi il centro non è ancora addobbato, a differenza delle vicine città. Il progetto di Ascom era molto bello, era già pronto e ci avrebbe consentito di guadagnare tempo partendo già dal 19 novembre, in considerazione anche del fatto che arriviamo da un’estate molto fiacca e quindi il mese di dicembre è importante per tentare di dare una connotazione positiva all’anno».

"Cimitero" via Roma. Più distante da piazza Vittorio Emanuele II, via Roma è ormai un vero e proprio cimitero degli elefanti, costellato da pochi coraggiosi commercianti, tanti negozi vuoti e vetrine piene soltanto di cover per smartphone: e l’ultima parte, quella che va verso il Ponte Romano, è la più deserta. Qualcuno confida però ugualmente nella pista del Comune, a patto che non manchino le luminarie: «Attualmente, il centro è penalizzato dai cantieri – osserva Anna Maria Giovannelli, titolare del negozio di abbigliamento A&M - E alla luce delle modificazioni che sta subendo, la pista potrebbe essere un’attrazione importante. Servirà però valorizzare anche le sponde del Velino, che dal Ponte Romano offrono uno spettacolo bellissimo».