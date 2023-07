La musica popolare di Raffaello Simeoni e la magia dell'Opera a San Giorgio Estate

RIETI - Rieti riabbraccia Raffaello Simeoni, che giovedì 13 luglio torna a Largo San Giorgio con il suo ricco repertorio di canti “di viaggi e pellegrinaggi”, di filastrocche e ninne-nanne, di canti di lavoro e di migranti, riunito in Orfeo e altre storie e con qualche anticipazione del suo nuovo album, che uscirà a breve insieme a un libro, con poesie di amici reatini e illustrazioni dello stesso Simeoni. Potenza di Raffaello, che alla sua attività di cantante, musicista, compositore e polistrumentista che ne fanno uno dei riferimenti indiscussi della musica popolare e folclorica italiana, ha sempre affiancato quella di disegnatore e illustratore. Con lui i compagni di viaggio di sempre: Marcello De Carolis alla chitarra battente, Paolo Paniconi al pianoforte e sinth, Marco Iamele ai flauti e alle zampogne, Gabriele Gagliarini ai cajon, darbuka e tamburi a cornice.



Riprende così, dopo l’esaltante avvio della scorsa settimana, San Giorgio Estate, la rassegna della Fondazione Varrone che si svolge a Largo San Giorgio, quest’anno col patrocinio del Comune di Rieti e con la consulenza artistica di Piero Fasciolo.



Dalla musica popolare alla musica colta, ma popolarissima tra il pubblico: venerdì 14 luglio a San Giorgio ecco La Magia dell’Opera sotto le stelle, per riascoltare arie e duetti celebri del melodramma firmate da Bizet, Leoncavallo, Mascagni, Puccini e Verdi.

Non mancheranno incursioni nella canzone napoletana e nelle melodie liriche internazionali. Un concerto che vedrà di nuovo a Rieti Michael Alfonsi, tenore tra i più affermati sulla scena nazionale, che vestì i panni di Alfredo nell’ultima Traviata data al Teatro Vespasiano lo scorso anno e che a settembre sarà nuovamente in città come direttore artistico del rinato Concorso lirico internazionale Mattia Battistini. Con Alfonsi il soprano Angela Gandolfo, il mezzo soprano Michela Nardella, il baritono Giorgio Carli. Maestro concertatore Roberto Barrali.



Gli spettacoli del giovedì e venerdì di Largo San Giorgio iniziano alle ore 21; l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. L’area spettacoli apre al pubblico alle 20,30.