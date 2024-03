L'avvocato Carlo Chiattelli nuovo vice presidente vicario dell’assemblea dei soci della Fondazione

RIETI - Carlo Chiattelli, 59 anni, avvocato cassazionista, è il nuovo vice presidente vicario dell’Assemblea dei Soci della Fondazione Varrone. A nominare Chiattelli è stata la stessa Assemblea, riunita ieri pomeriggio a Palazzo Potenziani: Chiattelli, socio dal 2015, subentra ad Antonio Tosti, giunto a fine mandato. Fine mandato anche per tre soci della Fondazione che lasciano l’Assemblea: Francesco Di Marco, Giuliana Mazzoli e Ubaldo Valentini. Prima seduta invece per due nuovi componenti dell’organismo che costituisce la continuità storica e giuridica della Fondazione Varrone con la Cassa di Risparmio di Rieti: l’avvocato Emanuele Lino Chiarinelli, 53 anni, vice presidente della Camera penale di Rieti, e la dottoressa Maria Grazia Morandi, dirigente medico presso l’Oncologia Medica del de Lellis di Rieti. Agli uscenti il ringraziamento per l’impegno e ai nuovi l’augurio di buon lavoro per la Fondazione.

