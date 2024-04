Paesaggi, l’ultimo libro della Fondazione negli alberghi e nei B&B di tutta la provincia

RIETI - Sono oltre 320 gli alberghi, gli ostelli, le case vacanze e i bed & breakfast che costituiscono l’ossatura del sistema di ricettività e di accoglienza della provincia di Rieti: ciascuno di essi riceverà l’ultimo volume pubblicato dalla Fondazione Varrone – Paesaggi, Rieti e il suo territorio - e i segnalibro che rimandano a Rieti N@ture, il portale della stessa Fondazione che presenta e racconta i 73 Comuni del reatino. Il libro è un tour in 80 foto nella provincia più profonda, da Rieti al Terminillo, dalla conca reatina alle valli del Velino, del Turano e del Salto, dai santuari francescani alle colline della Sabina, con testi in italiano e in inglese.



«C’è una rete capillare di strutture ricettive che con l’arrivo della bella stagione si prepara ad accogliere turisti, pellegrini e visitatori che scelgono la nostra provincia per le vacanze.

Con il nostro libro e più ancora col portale diamo una mano ai gestori a mostrare il volto migliore di questa terra - dice il presidente della Fondazione Mauro Trilli - Un impegno per lo sviluppo che va di pari passo con la nostra azione di salvaguardia del patrimonio artistico e di rivitalizzazione della città e dei piccoli centri con la promozione della cultura e della musica».