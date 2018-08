RIETI - Concerto martedì 21 agosto alle 21 al Convento Colle di Costa in occasione del Labro Festival giunto alla V edizione, manifestazione ideata da Piero Fasciolo. A esibirsi ci sarà il Musi’ trio di Maria Rosaria De Rossi (Voce), Sandro Sacco (Flauto traverso) e Paolo Paniconi (Pianoforte e arrangiamenti), con un programma dal titolo “Quando la musica è cinema”.



I musicisti eseguiranno brani tratti dalle più belle colonne sonore di film che hanno scritto nel tempo la storia del cinema, dall’”Eternamente” di “Luci della ribalta” di Charlie Chaplin per arrivare a un’antologia di brani di Ennio Morricone quali “C’era una volta il west”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Mission”, “C’era una volta in America”, tanto per citarne alcuni. Il concerto spazierà anche sulle colonne sonore di Andrew Lloyd Webber, Richards Rodgers, Nino Rota, Luis Bacalov e Nicola Piovani.



I componenti del trio svolgono un’intensa attività concertistica partecipando anche a rassegne internazionali come Moto Perpetuo, Premio Roma, Exclamate Jubilum, Perdonanza Festival, Reate Festival, Majellarte, RIC Festival, Concerti presso l’Auditorium Parco della Musica e presso l’Auditorium Ennio Morricone, Concerti a Villa Medici e a Palazzo Barberini e molti altri.

