RIETI - La musica indipendente torna protagonista al Friday Night Live del Be’er Sheva. Stasera sul palco i “John Qualcosa”, band proveniente da Crema e sempre più nota in tutta Italia grazie al “Sopravvivere Agli Amanti Tour”, che passa anche per Rieti.Un gruppo che si avvale di una frontwoman di indiscusso valore, come AmbraMarie, nota per aver partecipato alla seconda edizione di X Factor nel 2009, riscuotendo un certo successo grazie alla sua voce e al suo stile. Una voce che è possibile ascoltare anche sullo frequenze di Radiofreccia, dove l’artista conduce attualmente un programma.Con i John Qualcosa la cantante classe 1987, porta sul palco un’espressione musicale non troppo elaborata, ma autentica e di qualità. Per convincersene basta ascoltare pezzi come “Sfacelo Azzurro” e “Un Secolo di Polvere”, entrambe frutto di un percorso artistico iniziato anni fa con “mezzi di fortuna” e quasi per scherzo, ma sempre in evoluzione ed in miglioramento.Ancora una volta il Friday Night Live offre l’opportunità di conoscere una nuova ed interessante firma della musica indie, stasera in via dei Pozzi, a partire dalle 22.30.