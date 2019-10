© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Anche una reatina si piazza tra i vincitori del Mei di Faenza. Si tratta della bassista Gaia Antinelli che ha portato a casa il premio del “Mei Superstage 2019” con la sua band, gli Abc Positive. Un altro successo per il quartetto composto da Vanessa Casu, Michele Balducci, Francesco Pepe e la nostra Gaia Antinelli, che adesso si godono i premi ricevuti e la buona notorietà che il Meeting delle Etichette Indipendenti conferisce ogni anno ai giovani partecipanti.Come ogni traguardo che si rispetti, anche questo è stato conquistato con sudore. Dopo aver passato una selezione tra centinaia di band e artisti, gli Abc sono approdati al MEI Superstage, arrivando alle finali insieme ad altri 3 gruppi molto preparati, che niente hanno potuto di fronte alla convincente esibizione degli Abc, non a caso premiati anche con la “Best Live Performance”.«Abbiamo suonato 4 nostri brani e abbiamo cercato di trasmettere tutta la nostra positività al pubblico – dichiarano i musicisti – Adesso non vediamo l’ora di portare in giro la nostra musica, soprattutto all’interno dei festival in cui faremo il tour».La vittoria del Mei permette infatti agli Abc Positive di suonare dal vivo nelle cornici della Rete dei Festival, oltre alla produzione di 300 CD ed un compenso economico: tutti premi che sicuramente incoraggeranno Gaia e compagni a continuare su questa lunghezza d’onda.