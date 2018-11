© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli ABC Positive escono allo scoperto con il primo inedito “Antropofobia”. Il trio composto da Vanessa Casu, Michele Balducci e dalla reatina Gaia Antinelli torna in pista, dopo aver vinto il Montopoli Music Festival, gettandosi in un altro contest musicale. È la volta di “Musica Contro Le Mafie”, concorso in cui la band parteciperà, appunto, con “Antropofobia”. Il brano parla chiaro: «L’antropofobia è la paura delle persone o della società – spiega Antinelli – Ed è una delle conseguenze innescate dal fenomeno mafioso». Lo stesso testo, ideato dalla cantante Vanessa Casu, lascia poco spazio all’immaginazione. È la toccante storia di un padre di famiglia, vittima della mafia, che trova la forza di risollevarsi ed andare avanti grazie soprattutto al sorriso di sua figlia. Un racconto che porta con sé un’esplicita denuncia ed un monito a non lasciarsi vincere dalla criminalità organizzata.“Antropofobia” è il primo brano targato “ABC Positive” ed è sintomo, per il trio, di una vera e propria esigenza di andare oltre le cover: «Sapevamo fin dall’inizio che non ci sarebbe bastato eseguire canzoni di altri artisti – Dichiarano – Abbiamo tanto da dire e tante storie da raccontare». In effetti gli spunti per scrivere canzoni non mancherebbero per i 3 musicisti. Basti pensare alla storia della cantante del gruppo, Vanessa, divenuta non vedente, o a quella del chitarrista Michele che ha sconfitto un tumore, contratto all’età di 16 anni. «La vicinanza quotidiana con questi due splendidi esseri umani è solo un motivo di orgoglio – afferma la musicista reatina – Mi spinge a vedere sempre il lato positivo delle cose e ad apprezzare anche i più piccoli attimi di vita».D’altronde è proprio dal loro ottimismo che nasce il nome del trio, in attività da meno di un anno, ma con alle spalle concerti in tutta Italia: «Anche se abbiamo 3 storie differenti quel che ci accomuna è la passione per tutto ciò che riguarda il fare nuove esperienze ed il miglioramento personale – spiegano – Ci piace dire di sì alla vita».Un messaggio significativo e molto forte che arriva da 3 musicisti di grande talento, apprezzati in più occasioni anche nel reatino: «Tornare a Rieti con gli ABC è stata un’esperienza speciale per me – racconta Gaia – Suonare nella mia città natale al fianco delle due persone con cui condivido la vita, gli studi e la musica, mi ha fatto capire quanto io sia cresciuta umanamente e musicalmente”.Non resta che incrociare le dita per gli ABC Positive e votare per “Antropofobia” nell’ambito del concorso “Musica Contro Le Mafie”, cosa che sarà possibile fare sulla pagina facebook del contest, a partire dal 7 novembre.