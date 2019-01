© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli ABC Positive si piazzano tra i vincitori del contest “Musica Contro Le Mafie” grazie al brano “Antropofobia”. Un’altra soddisfazione per Vanessa, Michele e per la reatina Gaia Antinelli, detentori del premio“Illumina il Tuo Percorso – Under 35”. Per loro, oltre a 1000€ da investire in attrezzature musicali e registrazioni in studio, anche la possibilità di calcare un palco particolarmente ambito.Una delle location di Casa Sanremo attende il trio, che il 5 febbraio suonerà al Teatro Ivan Graziani, non lontano dal celeberrimo Ariston. «Per noi esibirsi a Casa Sanremo rappresenta un’ottima occasione per diffondere la nostra musica ed il nostro progetto – affermano i 3 musicisti – Non vediamo l’ora».Quanto all’investimento dei 1000 euto conferiti dalla Siae, gli ABC Positive non hanno dubbi: «La nostra idea è quella di utilizzare questo premio per registrare professionalmente dei nuovi inediti», anticipano.Un traguardo per cui la band ringrazia i numerosi sostenitori che li hanno votati durante il concorso e tutti coloro che li circondano di “energie positive”, in attesa del 5 febbraio, data dell’esibizione e dell’apertura del Festival vero e proprio.