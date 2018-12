Ultimo aggiornamento: 11:32

RIETI - S’intitola “Superman” il nuovo inedito degli “ABC Positive”, che tornano attivi sul web dopo la vittoria del Montopoli Music Festival e dopo aver passato le prime fasi di “Musica Contro Le Mafie”. Un altro tassello fondamentale per il percorso di Vanessa, Michele e della reatina Gaia Antinelli, che con questo brano intendono trasmettere un messaggio profondo e denso di significato.“Superman, per me, non ha niente di più super di me” recita uno dei versi più ricorrenti della canzone, che porta con sé l’invito a superare ogni ostacolo che la vita ci pone davanti. Si palesa a questo punto la componente autobiografica del pezzo, il cui video racconta le storie di Vanessa, non vedente, Michele, guarito da un tumore, e quella inventata di Gaia, a simboleggiare la “perenne insoddisfazione dell’essere umano”. Un testo di indiscussa qualità, che fa il paio con un arrangiamento musicale suggestivo, realizzato con chitarra, batteria, basso e voce.«All’interno del videoclip rappresento una ragazza che non sembra avere problemi, ma che vede sempre la vita con negatività, con una sorta di macchia nera che abbiamo deciso di personificare - afferma Gaia - È per questo che nel video sono duplicata, come se ci fosse questa mia sosia più oscura e cupa, che non mi fa apprezzare nulla di quello che mi circonda».Riscontro positivo su tutte le piattaforme digitali per “Superman”, sempre più cliccato online e atteso in diversi contesti come i Myllenium Awards e il Premio De Andrè.