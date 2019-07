© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Fine settimana ad altissima velocita per il motociclismo Reatino, al circuito di Magione è andata in scena la terza gara del Trofeo Centro Italia Velocità, grandissima la prestazione del velocissimo pilota Reatino Stefano Rinaldi del Motoclub Ammotora Rieti, che dopo una lunga e serrata battaglia sale sul secondo gradino del podio della classe 1000 SBK .Fin dalle qualifiche si respirava aria di podio, infatti la pole sfugge a Rinaldi per soli 43 centesimi di secondo, in gara la lotta è stata tutta con lo Spoletino TUZI che guidava la gara con 3 secondi di vantaggio, tutti recuperati da RINALDI giro dopo giro, fino a passare al comando al terz’ultimo giro, una rimonta capolavoro, purtroppo un piccolo errore di valutazione in una delle ultime curve ha permesso il controsorpasso, inutili i tentativi di riprendere il comando, finisce la gara al secondo posto incollato agli scarichi del primo fino alla fineProssimo appuntamento del Trofeo Centro Italia Velocità il 14 e 15 settembre al circuito di Varano dei Melegari