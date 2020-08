RIETI - Dolore e sgomento in città per la morte di Andrea Lunari, 48 anni, deceduto sabato pomeriggio all’interno della palestra Planet dopo aver svolto un’ora di spinning. Andrea era uno sportivo vero: oltre alla palestra era un appassionato di escursionismo e mountainbike, una persona in salute, in perfetta forma fisica e nel pieno delle forze. Per questo le circostanze della sua morte - così immediata e fulminea - hanno lasciato increduli quanti lo conoscevano, familiari, amici della palestra e compagni di pedalata. Circostanze che ora solo l’esame autoptico sulla salma dell’uomo potrà chiarire. Ispezione cadaverica che con ogni probabilità - dopo il conferimento dell’incarico da parte della Procura di Rieti al medico legale anatomopatologo - verrà espletato nella giornata di oggi. Domani a Regina Pacis alle 10 sono infatti fissati i funerali dell’uomo. Una morte sulla quale sono tutt’ora in corso accertamenti da parte della polizia, a iniziare dal fatto se il 48enne avesse presentato o meno il certificato medico per l’abilitazione all’attività fisica e di idoneità sportiva, nonché le certificazioni mediche, eventuali limitazioni a determinate attività fisiche, prescrizioni senza neanche escludere l’eventuale assunzione di sostanze integratrici o l’ipotesi di un decesso scaturito da un problema congenito o altri fattori. Causa o concause che solo la ricognizione cadaverica potranno accertare. Intanto, sulla vicenda il dolore di un’intera comunità che si è stretta con grandissimo affetto intorno al dolore della famiglia di Andrea Lunari, devastata dal dolore di una morte inaccettabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA