Un 41enne si toglie la vita con un colpo di pistola

Non ha lasciato nessun biglietto o messaggio per motivare la tragica decisione di togliersi la vita. Sgomento a Selva di Altino dove l’altra notte D.D.O., 41 anni, si è tolta la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa. L’arma era regolarmente detenuta. A dare l’allarme è stata la nuova compagna che non l’ha visto rientrare nell’attuale abitazione di Lanciano alle 17.30, come concordato dalla coppia. Così sono stati allertati i carabinieri della stazione di Casoli i quali, passata la mezzanotte, hanno fatto la tragica scoperta dopo che i vigili del fuoco avevano aperto l’abitazione dove l’uomo aveva convissuto con la prima moglie e deciso di mettere in atto il suo dolorosissimo proposito suicidario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima che si potesse scoprire il dramma sono stati fatti molti tentativi di raggiungerlo telefonicamente ma ciò non è stato possibile. Col passare delle ore la preoccupazione è salita enormemente fino a decidere di dare l’allarme. Accorsi sul posto i carabinieri hanno poi trovato in garage la macchina dell’uomo e sono intervenuti. Purtroppo non c’era più nulla da fare per salvarlo. La procura di Lanciano ha subito dato il nulla osta per le esequie e restituito la salma ai familiari e alle 10.30, si terranno i funerali nella chiesa della Madonna del Rosario a Selva di Altino.