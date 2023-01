E' deceduto il maresciallo dei carabinieri Andriano: aveva prestato servizio in Sabina

RIETI - È deceduto all'ospedale di Bolzano il maresciallo dei carabinieri Giovanni Andriano, 49 anni, travolto martedì da una valanga in val Gardena. L'istruttore del centro di addestramento alpino era con due carabinieri in val de Chedul, quando è stato travolto da una slavina. Quando è stato liberato, sotto tre metri di neve, la sua temperatura corporea era ormai scesa a 25 gradi. Il medico d'urgenza è riuscito a rianimarlo sul posto. In gravissime condizioni il 49enne è stato trasportato all'ospedale di Bolzano, dove ora è deceduto.

Dal 1996 al 2012 aveva prestato servizio presso il Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Poggio Mirteto, il maresciallo dei carabinieri Giovanni Andriano travolto martedì scorso da una valanga in Val Gardena e in fin di vita presso l’ospedale San Maurizio di Bolzano dove è arrivato in condizioni disperate nella tarda mattinata del 10 gennaio. Quarantanove anni, nato a Torino, istruttore del Centro di addestramento alpino di Vallunga a Selva Gardena oltre che guida alpina ed esperto di soccorso