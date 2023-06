Incidente nella notte a Cantalice, due feriti

RIETI - Violento frontale nella notte in località Santa Margherita di Cantalice lungo via Garibaldi. Due le persone rimaste ferite e soccorse, una delle quali in modo più serio. In un tratto curvilineo le due autovetture si sono scontrate frontalmente finendo ai lati della carreggiata. In fase di accertamento le cause del sinistro. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia,118 e vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.