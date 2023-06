Scontro tra motorino e auto in viale Fassini, ferita seriamente una giovane centaura ricoverata al de Lellis

RIETI - Grave incidente stradale oggi pomeriggio in viale Fassini, all'altezza della rotatoria che incrocia via dei Mille e via Chiesa Nuova, tra un motorino "Phantom", condotto da una ragazza di quattordici anni, e una Fiat Panda, alla cui guida si trovava una signora.

Seriamente ferita la giovanissima, rimasta comunque cosciente per l'intera durata dei soccorsi prestati dall'equipe di un'autombulanza del 118, giunta in pochi minuti sul posto dove già si trovavano due pattuglie dei carabinieri e della Polizia municipale, stabilizzata sul posto per una sospetta frattura alla gamba destra, e poi il trasferimento all'ospedale de Lellis.

La rotatoria è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire agli agenti di effettuare i rilievi di rito e ricostruire la dinamica dell'incidente, avvenuto sull'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta poco prima. Secondo quando è emerso, l'urto tra il Phantom e la Panda è avvenuto all'altezza dello sportello posteriore sinistro della macchina, provocando il ferimento della minorenne alla gamba.