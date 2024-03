Venerdì 15 Marzo 2024, 00:10

RIETI - Situazione sotto controllo, ma in costante monitoraggio da parte della Asl, nel paese di Cantalice, a seguito del focolaio di morbillo registrato nel corso dell’ultima settimana. I sintomi, equiparabili a quelli di una semplice influenza come febbre, malessere e tosse, erano stati riscontrati in circa la metà delle oltre cinquantina di persone invitate a una festa di compleanno familiare.

La segnalazione. A seguito della segnalazione di sintomi comuni a più persone e in alcuni tratti più incisivi e con la comparsa di eruzioni cutanee, i medici curanti hanno dunque avvertito la Asl di Rieti, che attraverso il Dipartimento di prevenzione ha avviato un’apposita indagine epidemiologica con relativo tracciamento, in collaborazione con il Comune di Cantalice.

Un’indagine che ha registrato la presenza del virus in nove delle oltre venti persone che hanno avuto sintomi, tutte non vaccinate o che non avessero mai contratto il virus in precedenza, di età intorno ai trentacinque anni, a conferma dell’età media dei casi di morbillo negli adulti registrati in Italia negli ultimi anni. Attualmente solo uno di loro, di sesso maschile, rimane ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale de Lellis di Rieti, solo a scopo precauzionale per problemi respiratori. Seppur sottoposti a quarantena e sotto costante monitoraggio, tutti i contagiati stanno bene e sono fortunatamente in netta ripresa.

Le osservazioni. Il sindaco di Cantalice, Silvia Boccini, interpellata mercoledì da Il Messaggero, ha parlato di una situazione «contenuta a sotto controllo», che al momento rimane invariata. Tuttavia, il primo cittadino ha invitato i cittadini ad evitare in via precauzionale episodi di assembramento e a prendere immediato contatto con il proprio medico di medicina generale, qualora riscontrassero la presenza sintomi equiparabili ad un principio di influenza oppure comparissero eruzioni cutanee.

Il Comune di Cantalice ha inoltre fatto sapere che per motivi legati alla tutela della salute pubblica sono state sospese tutte le manifestazioni pubbliche fino a nuove comunicazioni, inclusa la prossima festa parrocchiale di San Giuseppe, in programma a ridosso del 19 marzo.

La polemica. Nell’attesa che la situazione dei contagi rientri, monta anche la polemica politica. Con una nota, il consigliere di minoranza, Paolo Dionisi, si esprime via social in merito alla vicenda: «Se si è circoscritto il fenomeno, non vedo per quale motivo bisogna ridurre le normali attività di un paese, a meno che non vi siano seri problemi per la salute pubblica - scrive. - Dopo il Covid, ci mancava anche questo. Da un’attenta riflessione deduco che ci vogliono indurre a nuove vaccinazioni. Spero che la Asl di Rieti faccia chiarezza sulla vicenda, non demandando ad altri il proprio compito».