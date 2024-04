Cantalice decimato a Capena in cerca di punti salvezza contro l'ostico Riano. Patacchiola: «Sarà dura»

RIETI - Il Cantalice per la tredicesima giornata di ritorno va a Capena sul campo del Riano. Alle 11 i biancorossi disputano una gara di fondamentale importanza in ottica salvezza. Il match di andata terminò 1-3 in favore del Riano.

Al Cantalice mancano quattro gare di fondamentale importanza. Il Riano è forse quella più difficile da affrontare. Dodici punti a disposizione per Mister Patacchiola che deve centrare la salvezza il prima possibile dopo un anno con tantissime difficoltà.

Le parole del tecnico Simone Patacchiola

«Sappiamo che il Riano è un'ottima squadra allenata da un mister esperto come Fabrizio Benigni. Peccato per le nostre numerose assenze, non ci sarà Agnesi, out per un infortunio, Mostarda è squalificato, mentre kelebi, Ortenzi e Paris sono in forte dubbio per qualche risentimento muscolare. Nonostante tutto questo scenderemo in campo per fare risultato e chiunque scenderà darà il massimo».