Colpo del Cantalice: Riano battuto 2-3. Ora la salvezza è vicinissima. Patacchiola: «Interpretata alla perfezione»

RIETI – Il Cantalice vince in trasferta: termina 2-3 in casa del Riano. I reatini tornano a raccogliere i tre punti dopo sei gare. Bastano tre punti per la salvezza diretta matematica ma si può dire che è ancora più vicina.

La gara

Il Cantalice scende in campo senza gli assenti Mostarda squalificato e Agnesi infortunato e sono sei gli under a giocare fin dall’inizio.

Mister Patacchiola per raccogliere punti fa una partita di attesa che porta i suoi frutti. La prima frazione di gioco termina 0-2 grazie ad un gran gol di Rossi e alla firma di Di Marco, giovane che nelle ultime gare sta dando il massimo.

Nella ripresa il Cantalice cala il tris con Seguiti che da trenta metri mette la sfera sotto l’incrocio dei pali.

Il Riano a 20’ dal termine torna in partita grazie all’1-3 di Pangallozzi, poco dopo un rigore per il Riano siglato da Ushe. Sul 2-3 il Cantalice protesta per un rigore, ha le occasioni per il poker che però non arriva e al triplice fischio riesce a portare a casa un risultato che vale oro.

Le parole del tecnico Simone Patacchiola

«Abbiamo preparato la gara pensando alle numerose assenze e i ragazzi l’hanno giocata alla perfezione. Tre punti che sono di fondamentale importanza. Siamo contenti anche per i giovani che oltre a siglare reti importanti stanno crescendo tantissimo, la partita è terminata con almeno otto under in campo».