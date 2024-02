Morbillo, nuova variante in Italia: «Può sfuggire ai test». Cosa significa: lo studio Iss con l'Università di Milano

Morbillo. Identificata in Italia una nuova variante, che influisce sui test molecolare per la diagnosi, rendendoli meno sensibili.

Da gennaio 2024 sono stati confermati 5 cinque casi di morbillo nella Città Metropolitana di Milano e nelle aree circostanti in Lombardia, tutti classificati come genotipo D8 e considerati sporadici poiché non è stato trovato alcun chiaro legame epidemiologico tra loro. Lo rivela uno studio condotto dall'università di Milano, con l'Istituto superiore di sanità, pubblicato su "Eurosurveillance".

