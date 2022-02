Mercoledì delle Ceneri, anche nel Reatino giornata di preghiera e digiuno per la pace

RIETI - Nell’udienza generale dello scorso mercoledì, rivolgendosi a credenti e non credenti, papa Francesco ha proposto per il 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, una Giornata di preghiera e digiuno per la pace, guardando in particolar modo al conflitto tra Russia e Ucraina.

Accogliendo l’invito, la Chiesa di Rieti invita le parrocchie a unirsi e condividere l’intenzione del Santo Padre assieme alle donne e agli uomini di buona volontà.

Quanti vorranno, potranno ritrovarsi nella Cattedrale di Rieti alle ore 21 per partecipare alla liturgia delle Ceneri che sarà presieduta dal vescovo Domenico.

Sarà un modo per esprimere vicinanza a quanti stanno soffrendo per le conseguenze del conflitto e dare voce al rifiuto delle armi come strumento per dirimere le questioni che dividono i popoli.