Dieta delle sardine, «come perdere 2 chili in 3 giorni»: il regime (con porzioni senza limiti) che arriva dalla Florida

Sardine, acqua, thè nero e caffè. In quantità illimitata ogni volta che si ha fame. Sono questi gli ingredienti del digiuno delle sardine, una dieta inventata dalla dottoressa americana Annette Bosworth, specializzata in alimentazione chetogenica.

Il medico della Florida ha implementato per la prima volta questo digiuno quando era in viaggio con la sua famiglia e voleva trovare un modo pratico per seguire uno stile di vita chetogenico. Le sardine, comode da portare fuori casa, sono altamente nutrienti, ricche di vitamina D omega-3, vitamina E, calcio, selenio e molti altri minerali ed enzimi. Per non parlare dell'alto contenuto di proteine ​​e grassi al loro interno che favorisce un senso di sazietà.

Quali sono i benefici della chetosi? In primis la perdita di peso, il miglioramento della funzione mitocondriale, la regolazione dei livelli di insulina, la diminuzione dell'infiammazione e dello stress ossidativo, oltre a farti sentire più energici e concentrati durante la giornata.

Quanti passi fare al giorno per allungare la vita? Il cardiologo: «Per avere benefici al cuore ne bastano 2.500»

Pietro Whiting di Newsweek racconta di aver provato questa dieta dopo un intervento chirurgico e di essersi nutrito di sardine ad ogni pasto, non aggiungendo condimenti, come pure è consentito se poveri di grassi. «Sicuramente non mi sentivo sazio dopo, ma allo stesso tempo non avevo fame».

Ma non sempre può essere facile sopportare il sapore delle sardine per un tempo così lungo. «Se hai intenzione di provare tu stesso le sardine - consiglia Pietro - sarebbe opportuno non guardarle quando le mangi, perché io le ho guardate un po' troppo a lungo e mi ha fatto sentire male».

Un regime non semplice da adottare ma che potrebbe rivelarsi efficace. «Ho perso 1,8 chili in tre giorni, oltre all'1% di grasso corporeo, secondo la mia bilancia», racconta lo scrittore. Dopo aver mangiato in totale 16 barattoli di sardine, pari a 3.728 calorie.

Ovvero 1.252 calorie al giorno, un deficit corporeo che spiega la notevole mia perdita di peso.

Dieta carnivora, 32enne perde 55 chili in 12 mesi: «Nessuna indicazione sulle quantità, sono sempre sazia». Il menù (tra pro e contro)