Lunedì 30 Maggio 2022, 00:10

RIETI - Vicecampione italiano di magia. Leonardo Panetti non si ferma più. Il 15enne reatino, figlio d’arte (nella foto con il padre) continua a mietere successi a livello nazionale e internazionale e giovedì scorso è arrivato secondo al Campionato italiano di magia a Torino, nel Masters of Magic, una delle più importanti convention di magia al mondo. Un traguardo che corona un momento “magico” per Panetti, che lo scorso 9 luglio vinse l’International brotherhood of magician Usa under 18 e che il prossimo luglio sarà ai Mondiali di magia in Canada.

Il mago reatino è stato l’unico under 18 a entrare nelle finali del Campionato italiano di magia. Il percorso delle selezioni era iniziato a gennaio, con Panetti che era arrivato caricato da importanti esibizioni nella parte finale dell’anno: a novembre era stato ingaggiato per 3 serate in un parco acquatico di Roma, dove si era esibito davanti a 3mila persone, mentre a Natale si era esibito in una cena di gala a Palazzo Ferrajoli, sempre a Roma, intrattenendo un centinaio di vip tra cui Franco Nero e Guillermo Mariotto. Ad aprile, la vittoria del Premio speciale della giuria al Festival internazionale di San Marino e l’ammissione alle finali del Campionato italiano. Panetti è entrato tra i magnifici 8 della finalissima: al termine dell’esibizione, i giudici hanno eletto il reatino vicecampione italiano. Un successo che per Panetti è l’ennesima tappa verso vette altissime, perché adesso si guarda al Mondiale di magia. «Lo scorso aprile mi sono esibito in uno spettacolo del Club magico italiano a Roma - ricorda il giovane mago - di fronte a Silvan e altri grandi personaggi. Mio padre e mia madre sono stati chiamati al tavolo di Silvan: hanno proposto loro una borsa di studio per me, per farmi vivere il Mondiale di magia in Canada, a fine luglio. Il campionato si svolge ogni tre anni». Un’occasione unica, come spiega Rino Panetti, papà di Leonardo: «È una grande responsabilità - osserva. - L’investimento di personaggi importanti su Leonardo ci pone di fronte a un grande debito d’onore e lui sicuramente farà di tutto per ripagarlo e noi faremo di tutto per metterlo in condizioni di farlo. Ovviamente la scuola resta importantissima, ma siamo coscienti che quello che gli sta regalando questo percorso gli resterà per sempre