Club magico italiano, nel Lazio Davide Spada è il presidente più giovane d'Italia

È il bravo e affascinante Davide Spada il presidente più giovane d'Italia, eletto all'unanimità dai componenti della storica scuola di magia Club Magico Italiano, gruppo regionale Lazio "Lamberto Desideri". Diplomato in Francia alla Jacques Iecoq, dopo aver viaggiato per anni tra Parigi, Cina, Korea con le sue performance magiche ed aver fatto numerose esperienze come Direttore di palco al Casino de Paris e Folies Berger per lo spettacolo di grandi illusionisti, il giovane Spada ha deciso di trasmettere la sua arte anche ai giovanissimi per aiutarli a credere in un sogno. Il passaggio della bacchetta è avvenuto davanti ad una platea emozionata e davanti a grandi personalità come Silvan, Gianni Loria, Remo Pannain, Fabio Rossello.

Tanti gli obiettivi del nuovo leader per avvicinare un numero sempre più alto di appassionati e soprattutto ragazzi, pronti ad esprimere la propria manualità e liberare la propria creatività. Tra le iniziative in calendario: il 29 gennaio si terrà, presso il teatro Primo Piano in via Tiburtina, un incontro speciale con il Maestro Arturo Brachetti riservato ai maghi professionisti e ai giovani illusionisti, future promesse del favoloso regno dei prodigi pronti a fare sognare anche le nuove generazioni.