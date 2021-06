Lunedì 28 Giugno 2021, 00:10

RIETI - Una magia per salire sul tetto del mondo. È quella realizzata da Leonardo Panetti (nella foto di Pietro Nissi), 15enne reatino doc, che ha fatto letteralmente irruzione nell’Olimpo dell’illusionismo. A sancirlo è stato l’International Brotherhood of Magician, la più grande organizzazione del mondo per quel che riguarda l’illusionismo, che lo ha inserito fra i tre finalisti del suo annuale concorso internazionale. Panetti ha superato una durissima selezione che si doveva svolgere a Pittsburgh (Stati Uniti). A causa del Covid tutto è stato trasformato in un evento on-line e il giovanissimo reatino si è esibito di fronte ad una giuria di famosi prestigiatori e grandi esperti di magia di livello mondiale, che hanno avuto il compito di selezionare il terzetto dei finalisti: Panetti ha fatto il suo numero della durata di 10 minuti, come previsto dal regolamento, risultando tra i migliori. Ora l’appuntamento clou è tra due settimane: i video delle tre esibizioni arrivate alla finale l’8, il 9 e il 10 luglio saranno disponibili per tutti i maghi del mondo iscritti all’Internatonal Brotherhood of Magician, che potranno così votare e il 9 luglio i finalisti saranno disponibili per essere presentati on-line, ricevere domande e dare tutte le spiegazioni che verranno richieste.

Il giovane Panetti si sta preparando a vivere, quindi, tre giorni col fuso orario della east coast americana, quando la sua esibizione sarà vista da migliaia di maghi ed appassionati di tutto il mondo, che poi voteranno la vincitrice. Il reatino, intanto, dopo essere entrato nel lotto dei primi tre maghi under 18 del mondo, ha avuto anche un altro importante riconoscimento: il video di una sua esibizione è stato selezionato per essere commentato dal campione del mondo di magia Lance Burton e dalla star internazionale Jeff McBride in occasione del “Lance Burton Teen Seminar”, altro evento internazionale considerato tra i più ambiti per gli artisti della magia under 19. Un vero e proprio “momento magico” per Leonardo Panetti, figlio d’arte: anche il padre Rino, infatti, è un artista della magia che ha avuto importanti riconoscimenti.