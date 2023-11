Molayem, nelle memorie d’infanzia la magia della creatività

Le caramelle alla frutta che, da bambini, si osservavano un istante sotto il sole, prima di gustarle, per osservarne riflessi e trasparenze. Le lettere, che consentono di portare con sé le iniziali delle persone che amiamo o magari dei concetti che per noi contano. Anche le catene degli orologi da tasca, consuetudine d’altri tempi che oggi, ripensata, si fa scelta attenta, sofisticata.



LE MUSE

Sono tante le fonti di ispirazione alla base delle creazioni Molayem. Prima tra tutte, la memoria, come spunto da cui partire per recuperare storie, valori, anche bellezza.

Figlio della creatività di Stella Molayem, nata a Roma, dove ha trascorso l’infanzia crescendo a contatto con la storia, tra monumenti e oggetti collezionati dai genitori antiquari, Atelier Molayem si nutre di un vero e proprio sentimento del tempo, che si fa anche emozione. Dall’unione delle radici, persiane e italiane, con una visione fortemente contemporanea, nascono creazioni inusitate. Uniche.



LE CREAZIONI

Così l’anello Candy, in oro rosa con rodolite, che richiama nuance dolci: prelevata eticamente, la gemma viene montata manualmente sulla struttura in oro, mantenendo la forma naturale. La collana Fetiche, in oro giallo, invece, è ispirata all’eleganza maschile, richiamando le catene degli orologi da tasca ma in una nuova visione.

Personalizzabile nella misura e adatta anche per abbinarvi ciondoli o pendenti, ha una trama fitta, sapienza tecnica ad alto tasso di romanticismo.

Vuole rappresentare, infatti, il legame indissolubile – e ovviamente prezioso - tra due persone. Poi. Abc Cube con lettera, cubetto con l’iniziale. Può essere la propria, quella di chi si ama, quella del cucciolo di casa, la prima della frase di un libro significativo e via dicendo. A ognuno la sua lettera e il suo significato, da tenere sempre sotto gli occhi. A farsi poesia, tutta da indossare, è il pendente Stella, nella collezione To the Moon and Back, in oro bianco 18 kt con diamanti taglio brillante.



I SIGNIFICATI

Abbinato a una collana della collezione Chain by the Meter o ad una catena Fetiche, mette in risalto l’importanza del legame. Si fa, per definizione, pegno d’amore. Illumina chiunque lo indossi. E forse, invita ad alzare gli occhi verso il cielo, per contemplare la meraviglia dell’infinito. Perché, come affermava Gibran, «Che cos’è l’uomo, se non un essere inquieto che vorrebbe sollevarsi da terra? Cosa, se non un anelito che si protende verso le stelle?».