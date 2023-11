Margherita Vicario aggiunge un nuovo tassello al progetto "Showtime": l'ultimo singolo "Magia"

Il nuovo capitolo di "Showtime", poliedrico progetto di Margherita Vicario composto da un podcast e nuova musica (prodotto da Island Records - Universal Music Italy, Metatron e Dade), è un episodio davvero speciale: il tema affrontato in Magia, il nuovo singolo e videoclip disponibile da domani – mercoledì 15 novembre – su tutte le piattaforme digitali e su YouTube, già disponibile in presave, si è rivelato infatti terribilmente attuale.

Di tutte le canzoni di Showtime Magia è forse la più intensa – scritta dalla cantautrice e da Andrea Bonomo, composta da Dade e Edwyn Roberts, prodotta da Dade – e parla della guerra dal punto di vista di donne e bambini.

Margherita Vicario: «Magia è una puntata speciale»

Margherita Vicario ha raccontato: “Ho scritto Magia ormai più di un anno fa.

Pubblicarla ora era in programma, mi sono chiesta più volte se fosse giusto farlo e alla fine mi sono detta di sì perché è una canzone che ha una sua vitalità e una sua resistenza. È però una puntata speciale perché, a differenza dei precedenti episodi, ho deciso di non registrare un podcast. Questo perché nonostante il brano sia pieno di spunti, penso non sia il tempo di indagare e di chiacchierare in maniera più o meno profonda a riguardo. È un momento di lutto e dovrebbe essere un momento di indignazione mondiale e collettiva. Il dolore provocato dalle immagini di cui siamo tutti testimoni si aggiunge per me alla rabbia e all’impotenza di fronte ai dibattiti televisivi e alle parole dei nostri politici che si ostinano a schierarsi dalla parte del più forte, quando è in atto un bagno di sangue di civili intrappolati in un carcere a cielo aperto.”

Coerente, con uno stile unico che spesso l’ha portata a raccontare visivamente e musicalmente tematiche attuali su spinta di urgenze creative, Margherita Vicario rompe con Showtime un’ennesima parete narrativa, per sviscerare e veicolare a tutto tondo il messaggio prescelto affinché la musica, la parola, la coreografia e l’immaginario puntino tutti sullo stesso significato, rafforzandolo.

Il tour

Margherita Vicario è pronta a riabbracciare il suo pubblico e a portare in scena – accanto al repertorio del passato – lo Showtime Tour 2023: il live concert prodotto da Vivo Concerti, vario e coinvolgente, in partenza il 24 e 25 novembre con due date sold-out al Largo Venue di Roma, e in arrivo subito dopo nei club di tutta Italia.

Info e biglietti sul sito di Vivo Concerti (l’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali).

Il calendario di Showtime Tour 2023

Venerdì 24 novembre - ROMA @ Largo Venue SOLD-OUT

Sabato 25 novembre - ROMA @ Largo Venue SOLD-OUT

Giovedì 30 novembre - TORINO @ Teatro della Concordia

Venerdì 1 dicembre - FIRENZE @ Viper

Domenica 3 dicembre - MILANO @ Alcatraz

Martedì 5 dicembre - PADOVA @ Hall

Mercoledì 6 dicembre - BOLOGNA @ Estragon