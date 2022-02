Rieti, ritorno del lupo grigio sui Monti reatini

RIETI - Un incontro spettacolare e insolito a testimonianza di un forte ritorno del lupo sui monti Reatini che conferma la naturalità di luoghi incontaminati, habitat ideale per il lupo grigio. Una passeggiata emozionante per una coppia di escursionisti reatini nella giornata di ieri quando – transitando a Leonessa in località Prati dell’Osteria, tra gli impianti sciistici di Campostella e Riofugio – hanno avvistato un bellissimo esemplare di lupo appenninico, robusto e in perfetta forma.

Il lupo non ha mostrato apprensione né è stato troppo disturbato dalla presenza dell’uomo, tanto da lasciarsi fotografare anche da una distanza abbastanza ravvicinata per poi allontanarsi – perfettamente mimetico – tra neve e boscaglia.