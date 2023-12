Mercoledì 27 Dicembre 2023, 07:00

PERUGIA - «Ma è un lupo. Sta andando verso le case. Chiamiamo qualcuno». Parole a metà tra lo spavento e la meraviglia, pronunciate da un’automobilista fermo a un incrocio quando il Natale sta per arrivare. Il video, che ha fatto il giro delle chat non solo dei residenti ma anche in città, è stato girato nella serata di venerdì in strada della Torraccia, all’incrocio con la provinciale che da Canneto conduce a Colle Umberto.

Nelle immagini si vedono due splendidi esemplari di lupo, uno che si muove lentamente tra i campi e un altro che scatta a tutta velocità per attraversare la strada. Chi conosce la zona, sostiene come di fatto si siano mossi tra le villette dell’area circostante. Il video, come detto, è stato condiviso nelle chat di residenti ed è velocemente diventato virale. Un incontro che sicuramente non è quotidiano, con il video che ha evidentemente lo scopo anche di mettere tutti gli abitanti della zona a conoscenza della possibilità di vedersi sbucare un lupo in strada o vicino casa da un momento all’altro.

C’è anche chi interpreta questo incontro con il fatto che i lupi stiano sempre più scendendo dai monti verso la città alla ricerca di cibo dal momento che una riproduzione definita «importante» negli ultimi tempi farebbe scarseggiare tra i boschi il cibo per nutrirsi.

E se gli avvistamenti e gli incontri con cinghiali e altre specie animali sono sicuramente più consuetudinari rispetto a quelli con un lupo, va detto che negli ultimi mesi avvistamenti cittadini se ne sono avuti già in diversi casi. I riferimenti sono in particolare agli avvistamenti in zona Pian di Massiano e anche in quella di San Pietrino-Madonna Alta.