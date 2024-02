I lupi mutanti di Chernobyl, così l'effetto delle radiazioni li ha resi più resistenti al cancro

Trentasette anni dopo il disastro nucleare di Chernobyl, oggi in territorio ucraino, diverse specie animali si sono moltiplicate nella cosiddetta zona d’esclusione, un territorio nel raggio di 30 chilometri dall’impianto nel quale la presenza umana è interdetta. Cervi, caprioli, cinghiali e lupi sono di nuovo presenti in numero considerevole, hanno rilevato alcuni studi internazionali. Con una particolarità: i lupi - il cui numero è sette volte superiore a quello registrato nei parchi naturali della medesima regione - hanno sviluppato delle straordinarie capacità anticancro.

Monitoraggio

Un apparente paradosso, considerata la massiccia quantità di radiazioni alla quale sono esposti.

Rane e cinghiali

Quello dei lupi non è il primo caso di adattamento riscontrato nella zona di esclusione di Chernobyl. Un recente studio su 302 cani ha constatato che l’ambiente circostante li ha resi geneticamente diversi da ogni altro loro simile nel mondo, tanto da costituire una nuova razza. Gli scienziati hanno accertato la presenza di rane dalla colorazione alterata - non più verde brillante ma scura per resistere meglio alle radiazioni grazie alla loro pigmentazione - e di cinghiali tuttora radioattivi. In Svezia e Germania ancora oggi si riscontrano allarmanti livelli di cesio-135 e cesio-137 nei cinghiali presenti sul territorio e cacciati localmente. Anche in Italia a partire dal 2007 e in particolare nelle zone dell’alto Piemonte sono stati trovati cinghiali radioattivi con evidenti tracce di cesio 137. Secondo i ricercatori la responsabilità sarebbe dei test sulle armi nucleari, di Chernobyl e di alcuni funghi del genere Elaphomyces. Di questi funghi ipogei, che si sviluppano cioè nel terreno, ne vanno particolarmente ghiotti i cinghiali. Ingerendoli, il cesio si sarebbe trasferito agli ungulati, rendendoli più radioattivi di altre specie.