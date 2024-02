Casini e Lupi all'Onu con l'Unione Interparlamentare Italiana, il ruolo dei parlamenti sempre più importante

Pier Ferdinando Casini e Maurizio Lupi si sono recati insieme a New York presso la sede centrale delle Nazioni Unite in veste rispettivamente di Presidente e Vicepresidente dell’Unione Interparlamentare italiana, impegnata da anni presso l'Assemblea Generale dell'Onu come organizzazione mondiale dei Parlamenti. Ciò che più di tutto è emerso è come in questo momento storico i parlamenti siano fondamentali per costruire un nuovo multilateralismo. “Il ruolo dei parlamenti in questa fase storica di grandi cambiamenti è fondamentale e sarà determinante per impegnare i governi a costruire un nuovo multilateralismo, capace di dare risposte nuove ed adeguate alle trasformazioni radicali del nostro tempo. Dobbiamo impegnarci nel rinnovamento delle Nazioni Unite, di quello che, sino ad oggi, è stato il principale strumento di prevenzione e risoluzione dei conflitti e costruzione della pace. Se non lo faremo, questo strumento diverrà presto obsoleto, pleonastico o, peggio ancora, inutile. Pace e sicurezza internazionale perderanno di senso se non costruiremo un nuovo multilateralismo, a partire dall’Onu. Il mondo è cambiato e continua a cambiare velocemente ed il sistema multilaterale odierno, nato e concepito per interpretare e gestire l’equilibrio geopolitico ‘900, richiede una riforma urgente per fronteggiare i nuovi protagonismi che si affermano sulla scena mondiale”, hanno commentato i due italiani alla fine.



